Programm zum Zuschauen und Mitmachen Römische Wochenenden im APX beginnen

Besonders junge Gäste sind am ersten Römischen Wochenende dazu eingeladen, selbst zum Werkzeug zu greifen. In der Werft am LVR-Römer-Museum entstehen nicht nur originalgetreue Nachbauten römischer Schiffe, sondern auch kleine Raritäten. Mit etwas Zeit und Geduld können Kinder ab zehn Jahren dort ein kleines Boot bauen, bemalen und mit selbstgenähten Segeln verzieren. Außerdem machen römische Reiter Station im APX. Die berittenen Akteure präsentieren ihre originalgetreu rekonstruierte Ausrüstung, geben Einblicke in das Leben der Hilfstruppen des ersten Jahrhunderts nach Christus und in die Ausbildung von Ross und Reiter. Zweimal täglich führen die Reiter ihr Können neben dem Amphitheater vor. Alle Aktionen finden von 11 bis 17 Uhr statt und kosten nur den normalen Eintritt. Erwachsene zahlen neun Euro, um den Archäologischen Park und das LVR-Römer-Museum zu besuchen. Die Zwei-Tages-Karte für Erwachsene kostet 15 Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind frei, für Studierende und Auszubildende werden sechs Euro berechnet, Menschen mit Behinderungen zahlen sechs Euro, Leistungsempfänger des LVR (inklusive einer Begleitperson) und Flüchtlinge haben freien Eintritt.