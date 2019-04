Archäologischer Park in Xanten : Das römische Leben erwacht wieder

Der neue Parkeingang an der Trajanstraße. Foto: Olaf Ostermann

Xanten Archäologischer Park startet in einer Woche in seine Saison – mit zweitem Eingang.

Am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Mai, beginnt im LVR-Archäologischen Park (APX) die Saison. Bis Ende September gibt es an jedem Wochenende abwechslungsreiche Aktionen für die ganze Familie. Dabei laden die Werkstätten an der römischen Herberge und den Handwerkerhäusern wieder regelmäßig zum Mitmachen ein.

Zum Auftakt am Samstag und Sonntag lässt ein römischer Reiter mit Pferd und originalgetreuer Ausrüstung die Kavallerie des 1. Jahrhunderts nach Christus lebendig werden. Bei Schuhmachern, Knochenschnitzern und beim Bronzegießer können Besucher mit eigenen Händen römische Souvenirs herstellen. Beim Salzhändler können Kinder den kostbaren Rohstoff sieden und ein römisches Gewürzsalz mischen. Am Sonntag öffnet zudem „Grabung live“ die Tore zur Ausgrabung an der römischen Herberge, wo der Archäologe Norbert Zieling seine Arbeit zeigt.

Höhepunkt der Saison dürfte am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juni, das große Handwerkerfest im APX werden. Mehr als 100 fleißige Akteure werden ihre alten Handwerkskünste vorführen. Große und besonders auch kleine Römerfreunde sind dazu eingeladen, selbst zum Werkzeug zu greifen und mitzumachen.

Auch in diesem Jahr baut das Team in der Werft des APX wieder ein römisches Schiff vor den Augen des Publikums nach. Bis November soll die Quintus Tricensimanus, die Rekonstruktion eines großen Ruderbootes der römische Rheinflotte, fertiggestellt sein.

Heute am Montag öffnet der APX einen neuen Eingang in der Nähe des Römermuseums. Besucher, die aus Richtung Sonsbeck oder Kleve anreisen, können das Freilichtmuseum dann von Westen über den Trajanring und die Trajanstraße erreichen, ohne die Xantener Innenstadt umfahren oder durchqueren zu müssen. Gleichzeitig wird der bisherige provisorische Parkeingang an der Siegfriedstraße geschlossen. Der neue Eingang liegt direkt am Alleenradweg.

Für Besucher, die mit dem Zug kommen, verkürzt sich so der Fußweg vom Bahnhof auf wenige Minuten. Das neue Entrée verfügt über ein Kassenhaus mit Ticketschaltern und Besucher-WCs. Der zugehörige neue Parkplatz bietet gratis Stellmöglichkeiten für rund 100 Autos und sechs Busse und ist mit einem Blindenleitsystem ausgestattet.

(RP)