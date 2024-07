Ruderclub testet römisches Militärschiff Volle Ruderkraft voraus!

„Jetzt weht hier ein anderer Wind.“ Schmunzelnd begrüßt Schiffsbaumeister Kees Sars die 24 Frauen und Männer vom Düsseldorfer Ruderclub Germania an Bord des Kriegsschiffes Quintus Tricensimanus. Das römische Patrouillenboot ist im LVR-Archäologischen Park Xanten (APX) nachgebaut worden. An diesem Sonntag liegt es im Xantener Hafen. Die Begrüßung von Kees Sars soll militärischen Drill anklingen lassen. Er will deutlich machen: Nicht auf einem Sportboot, sondern auf einem Kriegsschiff befinden sich die Ruderer jetzt. Aber er sagt es mit einem Lächeln.