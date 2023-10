Neues Angebot im APX Wo Besucher zu Entdeckern werden

Mehr als das. „Wir sind technisch besser ausgestattet“, sagt Linda Kunnen. Es sind vier moderne Räume geworden, zwischen denen Trennwände stehen, die sich zur Seite schieben lassen, um bei Bedarf mehr Platz zu haben. In jedem Raum ist ein großer Bildschirm eingebaut worden, sodass den Besuchergruppen auch Fotos, Filme und Präsentationen gezeigt werden können. Außerdem steht in jedem Raum ein Schrank mit allen notwendigen Arbeitsmitteln für die museumspädagogische Arbeit – zum Beispiel Wachs für die Schreibtafeln. In den Schränken ist auch jeweils ein Waschbecken mit einem Schmutzfänger – weil in den Workshops auch mit Ton gearbeitet wird. „Was an den Räumen auch toll ist, dass sie alle ebenerdig und barrierefrei sind“, erklärt Linda Kunnen. „Das haben wir in dieser Größenordnung vorher nicht gehabt.“ Für die Inklusion ist es wichtig.