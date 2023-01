Forschungen zur römischen Stadt Als Xanten ein Handelszentrum war

In der Antike hatte der Rhein einen anderen Flusslauf, er lag einige Kilometer weiter im Westen. Dort, wo heute ein Rad- und Fußweg am Archäologischen Park (APX) vorbeiführt, hielten vor rund 2000 Jahren Schiffe, um Menschen, Waren und Baumaterial zur Colonia Ulpia Traiana (CUT) zu bringen. So hieß Xanten in der römischen Zeit.