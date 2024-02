„Wir bedauern diese Situation sehr“ Vorerst kein großes Römerfest im APX

Weiter erklärte Müller, dass die Mitarbeiter, die sich auch um „Schwerter, Brot und Spiele“ kümmern, in diesem und im nächsten Jahr in den Aufbau der Sonderausstellung zum spanischen Merida und vor allem in die Konzeption der Dauerausstellung im neuen Entdeckerforum eingebunden seien. Daher gebe es zurzeit keine Kapazitäten, um das große Römerfest zu organisieren. Der APX halte an „Schwerter, Brot und Spiele“ aber fest, wolle es auch wieder veranstalten, sagte Müller weiter.