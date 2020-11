Archäologischer Park Xanten : Stadtmauer wird in Richtung Xanten erweitert

Stadtmauer wird in Richtung Xanten erweitert

Xanten Im Archäologischen Parkt Xanten (APX) wird ein weiteres Stück der früheren römischen Stadt wieder aufgebaut: Ein 53 Meter langer Teil der früheren Stadtmauer der Colonia Ulpia Traiana wird rekonstruiert.

Der Archäologische Park Xanten (APX) erweitert die römische Stadtmauer, die einen Teil des Geländes umgibt. Ein 53 Meter langes Stück wird in Richtung Antoniusstraße errichtet, wie der APX am Donnerstag mitteilte. Die Bauarbeiten haben demnach schon begonnen. Sie sollen im Herbst 2021 abgeschlossen sein. Dann wird der Eingang des APX am Rheintor auf beiden Seiten von einer Stadtmauer eingerahmt. 60 Prozent der Baukosten werden vom NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung übernommen. Die Arbeiten übernimmt die Firma Engenhorst aus Alpen.