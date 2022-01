Nächste Woche Richtfest : Neues Entdeckerforum im APX nimmt Gestalt an

Xanten Der Archäologische Park Xanten (APX) will sein Angebot erweitern und „spielerisch die verschiedenen Arbeitsmethoden der Archäologie“ erklären. Dafür wird für mehrere Millionen Euro ein neues Gebäude gebaut. Nächste Woche erreicht er ein Etappenziel.

Der Archäologische Park Xanten (APX) will seine Besucher besser darüber informieren können, wie er arbeitet – und er will es auch mehr Menschen zeigen können. Deshalb wird in der Nähe des Verwaltungsgebäudes für mehrere Millionen Euro ein Entdeckerforum gebaut. Park-Besuchern ist vielleicht schon die Baustelle aufgefallen. Die Arbeiten kommen voran: In der nächsten Woche wird Richtfest gefeiert, wie der APX und der Landschaftsverband Rheinland (LVR) als Träger am Donnerstag mitteilten.