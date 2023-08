Infos für APX-Besucher Als Xanten eine römische Metropole war

Das wohl berühmteste Bauwerk des APX ist der Hafentempel, er ist so berühmt, dass er sogar in Xantens Stadtsilhouette zu finden ist. Den Namen bekam dieser Rekonstruktionsbau wohl von seiner Nähe zum damaligen Rhein-Hafen (aktuelle Forschungsergebnisse Kostenpflichtiger Inhalt finden Sie hier). Der Zweck eines solchen Tempels war in den meisten Fällen die Verehrung eines Gottes. Nach aktuellen Kostenpflichtiger Inhalt Forschungen wird jedoch vermutet, dass der Tempel der Kaiser-Verehrung diente. Das Bauwerk wurde nur zum Teil wiederaufgebaut. Die Ausmaße werden dennoch deutlich. Die Säulen sind ein beliebtes Fotomotiv.