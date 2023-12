APX bringt neues Buch heraus Als Latein eine Weltsprache war

Er ist voll des Lobes. „Das ist ein wunderschönes Buch, das Sie uns geschenkt haben“, sagt Martin Müller, Direktor des Archäologischen Parks in Xanten (APX). „In Stein gemeißelt“ heißt der neue, von Anna Stenmans geschriebene Band. Der vierte in einer vor zehn Jahren neu konzipierten Reihe „Führer des Archäologischen Parks“, in der verschiedene Themen aus der Archäologie zur Sprache gebracht werden. Es geht darin zum Beispiel um Bauwerke im Park wie die großen Thermen, aber auch um gesellschaftliche Themen: In welchem Verhältnis stehen Kaiser, Senat und Volk, und wie lebte ein römisches Kind in der Colonia Ulpia Traiana? Anna Stenmans widmet sich in ihrem Buch den lateinischen Inschriften im Römermuseum des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR).