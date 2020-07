Archäologischer Park Xanten : Legio XIX zeigt Exerzier- und Kampfübungen

Mitglieder der Legio XIX Cohors III (Archiv). Foto: Legio XIX Cohors III

Xanten In Xanten wird am Wochenende römische Geschichte lebendig: Mitglieder der Legio XIX Cohors III werden im Archäologischen Park mehrere Exerzier- und Kampfübungen in voller Montur zeigen.

Besucher des Archäologischen Parks Xanten (APX) können am Wochenende erleben, wie römische Soldaten früher trainiert und gekämpft haben. Am Samstag und Sonntag, also am 1. und 2. August, werden Mitglieder der 19. Legion erwartet. Dabei handelt es sich um eine Gruppe, die sich für die römische Geschichte der augusteischen Zeit (zwischen 30 vor Christus bis 14 nach Christus) interessiert. An beiden Tagen werden sie auf einer Aktionsfläche neben dem Amphitheater um 12 Uhr und um 15 Uhr Exerzier- und Kampfübungen in voller Montur zeigen. Das historische Vorbild der Gruppe ist eine der drei Legionen, die mit Varus bei dessen Niederlage untergingen.