Neues Angebot für Familien : Kinder können im APX zu Entdeckern werden

Xanten Was ist ein Welterbe? Wie arbeiten Archäologen? Damit Kinder das spielerisch selbst herausfinden können, hat der Archäologische Park Xanten (APX) Rucksäcke gepackt – mit verschiedenen Aufgaben in den Beuteln.

Die Rucksäcke werden erstmals am Sonntag, 31. Juli, ausgeteilt. Anlass ist eine große Geburtstagsfeier: Vor genau einem Jahr wurde der Niedergermanische Limes von der Unesco zum Welterbe ernannt – der APX ist einer von 44 Standorten der früheren römischen Grenze am Rhein . Im vergangenen Jahr war eine Feier nicht möglich gewesen. Deshalb wird sie am Sonntag nachgeholt: Von 11 bis 17 Uhr machen verschiedene Mitmach-Aktionen und Führungen das Welterbe erlebbar. Dazu gehört auch der Rucksack.

In dem Beutel finden Kinder und Familien zum Beispiel eine Luftbildaufnahme. Darauf müssen sie nach den Überresten eines römischen Bauwerks suchen. Außerdem finden sie in dem Rucksack ein Stück römischen Wandputz. Auf einem Papier können sie sich dann überlegen, wie die ganze Wand ausgesehen haben könnte. Dafür sind Buntstifte im Beutel.

Im Rucksack sind noch weitere Aufgaben – und eine Sofortbildkamera. Damit können die Entdecker ein Foto vom APX machen. Der Auftrag lautet: So sehe ich das Welterbe. Sie und ihre Kollegen seien schon gespannt darauf, zu sehen, was die Kinder und Familien dazu fotografierten, was also aus ihrer Sicht stellvertretend für Welterbe stehe, sagt Museumspädagogin Linda Kunnen.