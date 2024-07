Gastronomie im Archäologischen Park Xanten Leckerstube betreibt Kaffeemühle im APX

Die Kaffeemühle im Archäologischen Park Xanten (APX) hat einen neuen Betreiber. Die Firma Leckerstube hat die Gastronomie zum 1. Mai übernommen. Während der Öffnungszeiten des APX bieten Betriebsleiter Axel Plätzer und sein Team Speisen und Getränke an. Hochzeiten, Kindergeburtstage, Familienfeiern und Firmenveranstaltungen sind in der Kaffeemühle auch wieder möglich. Es gebe kaum ein Lokal, das eine „so schöne Atmosphäre habe“, schwärmt Axel Plätzer im Gespräch mit der Redaktion. „Ich finde die Kaffeemühle traumhaft.“ Auch bei anderen Veranstaltungen im Park kann die Leckerbude das Catering machen. Vielen Menschen in der Region dürfte die Firma schon bekannt sein. Sie betreibt bereits seit mehr als fünf Jahren den Imbiss an der Kalkarer Straße in Marienbaum. Die Leckerstube bringt also viel Erfahrung mit.