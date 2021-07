4. / 5. Jahrhundert nach Christus. Nach den Frankeneinfällen wird das Areal der Colonia Ulpia Traiana verkleinert und befestigt. Die Menschen ziehen sich auf die neun zentralen Stadtgevierte (insulae) zurück. Der Name dieser befestigten Stadt ist vermutlich Tricensimae und erinnert an die 30. Legion. 352 soll diese befestigte, kleinere Stadt von den Franken, 359 aber von den Römern zurückgewonnen erobert worden sein. Wahrscheinlich wird sie dann in der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts aufgegeben (Quelle: Archäologischer Park Xanten, APX).