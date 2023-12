Neue Ausstellung im APX-Entdeckerforum Machthaber als Charakterköpfe

Die Venus ist für den Künstler van der Laan das ideale Frauenbild. „Das galt auch schon bei den Römern“, erklärte er. Und das, was die Leute an dieser Figur faszinierte, ihre erotische Ausstrahlung, habe er in seiner Arbeit versucht wiederzugegeben. Van der Laan, dessen Vorbild der Künstler Auguste Rodin ist, pflegt in seiner Arbeit den „nassen Stil“. Nach dem Akt des Gießens einer Skulptur, das in einem traditionellen Wachsausschmelzungsverfahren geschieht, pflege er nur noch in minimaler Weise die Figur weiter zu bearbeiten. Er wolle so das Ursprüngliche herausarbeiten.