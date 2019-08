Audio-Reiseführer für Xanten : App durch den Kurpark

Für die Stadtverwaltung stellten Dominik Herwijer (v.l.), Michael Verhalen, Bürgermeister Thomas Görtz und Thomas Rynders den neuen Audio-Reiseführer für den Kurpark vor. Die Info-Tafel am Parkplatz Siegfriedstraße ist ein möglicher Startpunkt. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Xanten veröffentlicht einen kostenlosen Audio-Reiseführer fürs Smartphone.

Die Verwaltung bewirbt das Angebot mit dem Slogan „Stadtgeschichte kompakt und smart verpackt“. Der Benutzer erhält Informationen über Stationen wie den Rosengarten, das Gradierwerk und das Kunstwerk „Steinkreis“. Es werden auch Gebäude besprochen, zum Beispiel der Schweineturm und das Pesthäuschen. „Diese App bietet den perfekten Auftakt für einen Aufenthalt in der Stadt“, so die Verwaltung. Die Texte werden gesprochen. Der Benutzer muss also nicht auf den Bildschirm schauen, sondern kann sich auf die Umgebung konzentrieren. Dabei kann er einen Kopfhörer verwenden.