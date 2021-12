Kampf gegen Corona : 2300 Menschen nutzten das Impfmobil der AOK

Das grün-weiße Impf-Mobil hat vor Weihnachte mehrfach in Xanten Station gemacht. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Bei 24 mobilen Aktionen im Umfeld von Weihnachtsmärkten wie in Xanten sind 2300 Menschen im Kreis Wesel geimpft worden. Anfangs hat’s geruckelt, dann lief’s.

Landrat Ingo Brohl und AOK-Regionaldirektor Manrico Preissel sind „überaus zufrieden“ mit der Resonanz auf die Impfaktionen an den Weihnachtsmärkten im Kreis Wesel. „Impfmüdigkeit haben wir bei den Menschen im Kreisgebiet nicht feststellen können“, erklärte Preissel laut einer Mitteilung. „Auch ich freue mich über die große Impfbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger“, sagte Brohl. „Jede Impfung zählt, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen.“ Den Angaben zufolge wurden bei den 24 Veranstaltungen im AOK-Impfmobil rund 2300 Menschen geimpft. Fünf Mal hat das Fahrzeug in Xanten gestanden.