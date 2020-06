Protestaktion mit Plakaten : Zu viele Temposünder in der Beek

Anwohner protestieren am Samstag und machten mit selbst gemalten Schildern aufs Problem aufmerksam. Ein Vorwurf: Einige Autofahrer rasen mit 100 km/h und schneller durch den Xantener Ortsteil.

Bei der Zufahrt auf den Beeckschen Weg in Richtung Kreisverkehr kamen die Autofahrer am Samstagmittag an selbst gestalteten Schildern vorbei. „30 - Mensch und Tier danken Dir“, „Langsam...leise...bitte 30! Danke“ und weitere Botschaften waren in Vorgärten, an Bäumen oder an Pkw zu erkennen. Valerie Petit, Bewohnerin von Hausnummer 42, hatte den Impuls zu der Aktion gegeben.