Feuerwehreinsatz an Bislicher Insel : Anwohner löschen brennende Gasflasche

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten die Brandstelle und konnten nach 30 Minuten wieder abrücken. Foto: dpa/Marcel Kusch

Xanten Eine brennende Gasflasche in einem Garten an der Bislicher Insel hat in der Nacht zu Montag für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Nach Angaben der Xantener Feuerwehr hat eine Gasflasche eines Katalytofens gebrannt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte allerdings schnell Entwarnung gegeben werden. Anwohner hatten das Feuer bereits gelöscht.

Alarmiert wurden die Einheiten Birten, Mitte und Lüttingen der Freiwilligen Feuerwehr Xanten sowie – aufgrund der Sperrung der Götschleuse – die Löschzüge Ginderich und Büderich der Freiwilligen Feuerwehr Wesel. Die Feuerwehr kontrollierte die Einsatzstelle und konnte nach rund 30 Minuten wieder an ihren Standort zurück kehren.

(ots)