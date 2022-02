Schuljahr 2022/23 : Anmeldezahlen an Sonsbecks Schulen stimmen zufrieden

Sonsbeck An der Sonsbecker Grundschule geht es dreizügig, an der privaten Realschule zweizügig ins neue Schuljahr. Ein gutes Ergebnis. An beiden Schulen gab es jedoch auch einen Wermutstropfen bei den Anmeldungen.

Die Sonsbecker Grundschule startet nach den Sommerferien wieder dreizügig ins neue Schuljahr. Wie Schulleiter Martin Nenno im Ausschuss berichtete, seien dort 65 Kinder angemeldet worden. „Gerade nach der Corona-Zeit ist es gut, wieder mit kleinen Klassen in den Unterricht gehen zu können“, sagte Nenno. So könne auf jedes i-Dötzchen intensiver eingegangen werden. Im vergangenen Jahr gab es nur zwei erste Klassen. „Etwas traurig sei“, wie der Schulleiter weiter ausführte, dass im zweiten Jahr in Folge keine Anmeldungen aus Hamb eingegangen seien. Die Eltern bevorzugten die Grundschule in Kapellen, so Nenno. Als möglichen Grund nannte er den unzuverlässigen Busverkehr zwischen Sonsbeck und Hamb. Schon häufiger seien Kinder zu spät zum Unterricht gekommen, weil der Bus auf sich warten ließ. Oder sie blieben nach Schulschluss an der Haltestelle zurück. „Wir holen die Schüler dann wieder ins Gebäude und rufen die Eltern an, damit sie ihre Kinder abholen“, so Nenno. Für viele Eltern sei das auf Dauer beschwerlich. Auch der Neubau an der Grundschule in Kapellen sei Anreiz für Eltern, ihre Kinder dort anzumelden.