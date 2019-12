Termine ab Februar 2020 : Anmeldungen an neuer Realschule sind nun möglich

Anmeldungen an neuer Realschule sind nun möglich

Elke Reichertz (am Rednerpult) bei einer Infoveranstaltung der Realschule Sonsbeck. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck (pm) In knapp einem halben Jahr möchte die neue private Realschule Sonsbeck mit zunächst einer Klasse an den Start gehen. Und damit zum Schuljahr 2020/2021 auch genügend Schüler im Klassenraum sitzen, hat der Trägerverein nun die ersten Anmeldetermine für Eltern von Grundschülern freigeschaltet.

„Wir hatten das bei einer Infoveranstaltung an der Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule bereits angekündigt und können nun Vollzug melden“, sagte Elke Reichertz, die Vorsitzende des Trägervereins, im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Verein hat einige Tage im Februar und März 2020 herausgesucht und bietet an den jeweiligen Daten mehrere halbstündige Termine an, die auf der Homepage der Realschule eingesehen und direkt auch gebucht werden können. „Bei diesen Terminen besteht für die Eltern dann noch einmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen und eventuelle Unklarheiten zu beseitigen“, sagt Reichertz.