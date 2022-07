Umgestaltung an der Gerebernus-Kapelle in Sonsbeck : Dickicht weicht einem Platz der Begegnung

Umgestaltung an der Gerebernus-Kapelle in Sonsbeck

Sonsbeck Das Areal rund um die Gerebernus-Kapelle ist aufwendig umgestaltet worden. Am Sonntag, 17. Juli, startet dort auch die Prozession für den Schutzpatron Sonsbecks. Wie Kirchengemeinde und Schützen den Festakt begehen wollen.

Wo einst eine marode Pergola mit wild wuchernden Rankpflanzen stand, ist nun der Blick frei geworden auf die schmucke St.-Gerebernus-Kapelle. Wo einst dichtes Buschwerk den Zugang versperrte, besteht nun Barrierefreiheit und Raum für Austausch. Sonsbeck ist um einen Platz der Begegnung reicher geworden. Die Kirchengemeinde St. Maria Magdalena hat das Areal rund um die Wallfahrtskapelle in den vergangenen Wochen ordentlich auf Vordermann gebracht. Künftig sollen dort Gottesdienste im Freien stattfinden, sich Senioren des Gerebernus-Hauses mit Besuchern treffen können. Und am Sonntag, 17. Juli, ist der neue Begegnungsplatz auch Startpunkt für die Prozession zu Ehren des Schutzpatrons Sonsbecks.

Mithilfe des Friedhofsgärtners und mit schwerem Gerät ging es ans Eingemachte. Ein Teil des alten Bestandes im Beet durfte bleiben, wurde aber wieder in Form gebracht. Daneben wurde eine Wildblumenwiese angelegt. Sobald es das Wetter zulasse, so Hoebertz, werde in der Mitte der Pflasterfläche noch neuer Rasen gesät. „Das Pflaster war vorher zum Teil gar nicht mehr zu sehen, weil das Efeu alles zuwucherte“, sagt der Pastor. Darunter fand sich auch ein ebenerdiger Zugang zum Platz, der nun – freigeschnitten – den Senioren des Gerebernus-Hauses mehr Barrierefreiheit bieten soll. „Gerade in Zeiten der Pandemie ist es doch besser, wenn die Senioren sich mit ihrem Besuch im Freien treffen können“, sagt Hobertz.