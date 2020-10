Schule in Sonsbeck : Das kleine Einmaleins auf dem Schulweg

Schule in Sonsbeck

Sonsbeck Der „Tote Winkel“ stand auf dem Stundenplan der Klasse 4 a der S’Grooten-Grundschule in Sonsbeck – ganz praktisch und handlungsorientiert. Ein Vater fuhr zu einer sehr eindrucksvollen Lektion mit seinem Brummi auf den Schulhof.

Es war schon ein imposanter Eindruck, als Gerhard Schramm am Morgen mit seinem riesigen Lkw auf den Schulhof der S’Grooten-Grundschule vors Forum fuhr und das große Gefährt dort abgestellt hatte. „Die Kinder waren alle echt erstaunt und haben sich gefragt, was denn hier los ist?“, erzählte Schulleiter Martin Nenno. Er war ganz gespannt, wie die Kinder die besondere Aktion zur Sensibilisierung für die Gefahr „Toter Winkel“ im Rahmen der Verkehrserziehung aufnehmen würden. „Uns Pädagogen ist wichtig, dass die Kinder diese Erfahrungen mit in den Straßenverkehr nehmen, sich dort vorsichtig und umsichtig verhalten.“