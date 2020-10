Schülerparlament in Sonsbeck : Das kleine Einmaleins der Demokratie

18 Klassensprecher gehören dem Schülerparlament der Sonsbecker Grundschule an. Sie tragen die vorher im Klassenrat besprochenen Ideen und Anliegen vor. Am Podium-Tisch steht Schulleiter Martin Nenno. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Sonsbeck An der Sonsbecker Johann-Hinrich-Wichern-Gemeinschaftsgrundschule gibt es ein Schülerparlament, um die Kinder an der Gestaltung des Schullebens teilhaben zu lassen. Wir waren bei einer Plenarsitzung zu Gast.

Denn an der Sonsbecker Grundschule werden demokratische Prozesse nicht nachgespielt, die Kinder dürfen tatsächlich mitbestimmen, im Schülerparlament ihre Forderungen und Ideen vortragen, debattieren und so aktiv das Schulleben mitgestalten. „Die Kinder sollen verinnerlichen, dass sie ein Recht auf eine eigene Meinung haben, und lernen, diese Meinung kundzutun“, erklärt Nenno. Dabei gehe es natürlich nicht darum, sich möglichst lautstark Gehör zu verschaffen. Die Kinder sollen in der Versammlung einander zuhören und sich aufeinander beziehen lernen. Was in so mancher Stadtratssitzung reiner Wunschgedanke scheint, wird von den Kindern dagegen bereits gut umgesetzt.