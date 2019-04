Stromtrasse „A-Nord“ : Es wird eng für die Stromtrasse

So wie hier bei einem anderen Projekt in Raesfeld könnte sich die Stromtrasse „A-Nord“, bestehend aus sechs Kabeln, bald an Xanten und Sonsbeck vorbei schlängeln. Foto: Frank Peterschröder/Frank Peterschroeder

Sonsbeck Das Energieunternehmen Amprion bevorzugt für die Trasse „A-Nord“ einen Verlauf, der westlich an Hamb vorbeiführt. Doch dort fiel eine bauliche Engstelle auf. Die Bundesnetzagentur verlangte eine Alternative.

Zumindest nicht am Niederrhein. Denn hier machte zuletzt die Bundesnetzagentur Amprion weitere Auflagen zu den vorlegten Planungen. Das Energieunternehmen bevorzugt einen Trassenverlauf, der in Rees am Niederrhein ankommt, den Rhein quert und sich dann westlich vorbei an Marienbaum, dem Hochwald und Hamb weiter in Richtung Geldern und Viersen schlängelt. Doch in Hamb wurden zuletzt Planungsänderungen notwendig. „Dort sind wir auf eine Engstelle gestoßen“, sagt Jonas Knoop, bei Amprion zuständig für die Projektkommunikation.

Bei der Engstelle handelt es sich um einen Bereich zwischen der Wohnanlage St. Bernardin (Kapellen) und großen Gewächshäusern an der Straße Am Hülshof. „Wir bräuchten beim Aushub der Strecke etwa 34 Meter Platz in der Breite, um die ausgehobenen Erdschichten getrennt voneinander lagern zu können. Das könnte in diesem Bereich schwierig werden, aber nicht unmachbar“, berichtet Knoop. Letztlich befänden sich aber derzeit noch alle Trassenvarianten – neben der von Amprion bevorzugten an Sonsbeck vorbei gibt es noch drei weitere mögliche Routen – in einer detaillierten Prüfung. „Gegen Ende des Jahres werden wir die neuen Anträge bei der Bundesnetzagentur einreichen. Wir rechnen damit, dass das Planfeststellungsverfahren in der zweiten Jahreshälfte 2020 beginnt.“