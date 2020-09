Weitere Nutzung : Bürger können noch Anregungen zum Amphitheater in Birten geben

Xanten Wie geht es mit dem Amphitheater in Birten weiter? Darüber berät die Politik in Xanten in den nächsten Wochen. Außerdem ist die Bevölkerung aufgerufen, Anregungen zu einem vorgelegten Entwurf abzugeben.

Die Politik in Xanten soll in den nächsten Wochen entscheiden, wie es mit dem Amphitheater in Birten weitergeht. Die Verwaltung hat für die Beratungen in den zuständigen Ausschüssen und im Stadtrat den Entwurf für die weitere Nutzung des Bauwerks vorgelegt. Dabei sollen noch Anregungen der Bevölkerung berücksichtigt werden. Bis zum 20. September sind die Bürger dazu aufgerufen, Hinweise und Bedenken zu äußern. Für eine repräsentative Befragung wurden 250 Einwohner per Zufallsprinzip ausgewählt. Darüber hinaus können interessierte Bürger sich einbringen und an der Umfrage teilnehmen. Auf der Internetseite der Stadt steht dafür ein Beteiligungsbogen. Er kann per Post oder per E-Mail an die Verwaltung geschickt werden.