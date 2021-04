Kostenpflichtiger Inhalt: Sankt-Josef-Hospital in Xanten : Trotz Corona-Krise Traumberuf in der Pflege gefunden

Amelie Beckmann hat ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin vor einigen Wochen beendet. RP-Foto: Fischer Foto: Armin Fischer ( arfi )

Xanten Amelie Beckmann aus Xanten arbeitet im Sankt-Josef-Hospital auf der geriatrischen Station. Die Pandemie brach während ihrer Ausbildung aus. Seit einigen Wochen hat die 27-Jährige ihren Abschluss in der Tasche. Was sie so fasziniert an dem Beruf.