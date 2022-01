Aussichtsturm in Sonsbeck : Bau von Klimalehrpfad hat begonnen

Aussichtsturm in Sonsbeck

Sonsbeck Der Fernblick lässt sich vom Aussichtsturm in Sonsbeck bereits seit Mitte Dezember genießen. Nun wird aber auch das direkte Umfeld zum Hingucker. Derzeit entsteht ein Klimalehrpfad rund um das Wahrzeichen.

Die Gestaltung des Klimalehrpfades rund um den Sonsbecker Aussichtsturm hat begonnen, der an sechs Stationen spielerisch die heimische Flora und Fauna erlebbar machen soll. Am Mittwoch wurden die ersten Holztafeln aufgestellt, die Informationen sowie Fragen zu verschiedenen Umweltthemen wie dem Wald als Kohlendioxidspeicher, den Turmfalken, dem Freilandklima oder den Nahrungsketten enthalten. Wie Bauamtsleiter Georg Schnitzler auf Nachfrage sagte, sei in den vergangenen Tagen auch ein Findlingskreis angelegt worden. Er soll Besuchern die geologischen Besonderheiten des Dürsbergs näher bringen.