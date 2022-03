Wetten und mehr am 17. April beim Reitverein „Graf Haeseler“ : Sonsbecker Osterrenntag für die ganze Familie

Nach zweijähriger Unterbrechung werden am Ostersonntag wieder Pferdehufe über die Waldrennbahn donnern. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Sonsbeck Am Ostersonntag richtet der Reitverein auf seiner Anlage im Winkelschen Busch ab 12.30 Uhr wieder seine Traditionsveranstaltung mit Trab- und Galopprennen aus. Ein Teil des Eintrittsgelds geht an eine gemeinnützige Organisation, die Kriegsopfer in der Ukraine unterstützt.

Der RV „Graf Haeseler“ Sonsbeck hat die grüne Saison auf dem Trainings- und Turniergelände im Winkelschen Busch eingeläutet. Und nach zweijähriger Corona-Pause steht bei Vorstand und Mitgliedern eine Traditionsveranstaltung ganz dick im Terminkalender – der Osterrenntag.

Unter Einhaltung der dann geltenden Corona-Regeln werden am Ostersonntag, 17. April, ab 12.30 Uhr wieder Pferdehufe über die schöne Waldrennbahn donnern, und Zuschauer können hautnah mitfiebern. Neben den sportlichen Programmpunkten wie Trab- und Galopprennen sowie dem Auftritt der Minitraber wird‘s eine tolle Showeinlage auf barocken Friesenpferden zu bestaunen geben. „Unser Osterrenntag ist mit Kinderschminken, Hüpfburg, Zaubershow und Cateringangebot ein toller Anlaufpunkt für die ganze Familie“, sagt Vorstandsmitglied Tim Tischner.

Für die richtige Rennbahn-Atmosphäre wurde wieder Ansager Detlef Orth verpflichtet, der mit der Unterstützung von Andrea Franken die Zuschauer mit wichtigen Informationen und Hintergrundwissen versorgen möchte. Tischner: „Was für viele auch den Reiz ausmacht und natürlich zum Pferderennen gehört wie die Jockeys selbst, ist die Möglichkeit, beim Osterrennen auf Sieg oder Platzierung zu wetten. Schon mit zwei Euro Einsatz ist man beim Elektronentoto dabei.“

Der Verein sei glücklich, wieder eine Großveranstaltung durchführen zu können, „wir sind uns aber natürlich dessen bewusst, dass es bei der aktuellen Lage in Europa ein absolutes Novum darstellt“, so Tischner. Daher spendet der RV Sonsbeck je einen Euro vom Eintrittsgeld pro Gast an eine gemeinnützige Organisation, die Kriegsopfer in der Ukraine unterstützt.

Info: Der Reitverein wird vom 24. bis 26. Juni sein Sommerturnier mit einem S-Springen und erstmals in der Geschichte am 30. Juni/1. Juli die Fohlenschau der Kreise Wesel und Kleve ausrichten.

(put)