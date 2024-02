Altweibersturm in Sonsbeck Möhnen machen im Circus Nadini eine große Show

Sagen wir einfach, es hat am Regen gelegen, dass sich die Aufgabe, einen Hula-Hoop-Reifen um die Hüften drehen zu lassen, als echte Herausforderung für die Möhnen herausstellte. Schließlich rutschen die Dinger bekanntlich auf durchnässter Kleidung. Und das Publikum – darauf kommt es ja an – war immerhin hellauf begeistert. So mies das Wetter am Altweiber-Donnerstag war, so großartig war die Stimmung der Möhnen und ihre Show am Circus Nadini.