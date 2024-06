Gerade am Sonntag Xantens Altstadtmarkt zog wieder viele Menschen an

Dagegen waren die Erfahrungen der Korbmachermeisterin Margret Schiffer aus Sonsbeck gemischt. Am Samstag sei es sehr gut gewesen, berichtete sie, die auch vor Ort Waren herstellte. Am Sonntag seien zwar viele Menschen in der Innenstadt unterwegs gewesen, aber vor allem „Sehleute“, die nur schauen wollten, zumindest bis zum frühen Nachmittag. Schlechte Erfahrungen machte Jutta Hoffmann aus Münster: „Ich bin schwer enttäuscht.“ Sie war erstmals mit ihren Blaudruck-Handarbeiten auf dem Altstadtmarkt, bot Gardinen, Handtücher und andere Textilien an, saß vor Ort an der Nähmaschine und fertigte Waren an. Wenige Marktbesucher seien stehen geblieben und hätten sich die Sachen angesehen, manche hätten den Preis herunterhandeln wollen. Sie wüssten den Wert von Handarbeit nicht zu schätzen, sagte sie. Ihr Stand war an der Kreuzung von Klever Straße und Rheinstraße, die nicht gesperrt gewesen war, sodass immer wieder Autos durchfuhren – „das empfinde ich als ganz großen Nachteil“.