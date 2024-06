Überblick Alles Wichtige zum Altstadtmarkt in Xanten

Mehr als 30 Aussteller haben sich wieder für den Altstadtmarkt auf der Klever Straße in Xanten angemeldet. Einige sind zum ersten Mal dabei, andere sind schon aus den Vorjahren bekannt. Die meisten bauen schon am Freitag ihre Stände auf, andere am Samstag, alle bleiben bis Sonntagabend. „Es lohnt sich also, mehrmals am Wochenende über den Altstadtmarkt zu gehen“, sagt Hildegard Stück vom Tee-Laden Xantee an der Klever Straße. Sie organisiert den Altstadtmarkt.