Zeiten, Handwerker, Musikprogramm Alles Wichtige zum Altstadtmarkt in Xanten

Zeiten Der Altstadtmarkt geht über das gesamte Wochenende. Er beginnt am Freitag, 16. Juni, um 18 Uhr. Bis 23 Uhr haben die Stände an diesem Abend geöffnet. Die weiteren Öffnungszeiten sind am Samstag, 17. Juni, von 11 Uhr bis 20 Uhr, und am Sonntag, 18. Juni, von 11 Uhr bis 18 Uhr. Die Geschäfte der Klever Straße werden am Freitagabend, zur Mittsommernacht, bis 23 Uhr geöffnet sein.