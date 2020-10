Historisches Gebäude in Xanten : BBX schlägt Hospiz in Alter Bürgermeisterei Wardt vor

Xanten Bei der Frage um die künftige Nutzung des historischen Gebäudes greift die Wählergemeinschaft Bürger-Basis-Xanten einen Bürgervorschlag auf.

In der Debatte um die Zukunft der Alten Bürgermeisterei Wardt schlägt die Bürger-Basis-Xanten (BBX) vor, dass das Gebäude künftig als Hospiz genutzt wird. Dann könnten unheilbar kranke Menschen ihre verbleibende Lebenszeit in dem historischen Haus verbringen, schreibt die Wählergemeinschaft in einem Antrag an die Verwaltung und den Stadtrat.

Mit ihrem Vorschlag würden sie den Vorschlag eines Einwohners aufgreifen, erklären Werner Paessens und Matthias C. Voll von der BBX. Auch andere Bürger hätten sich positiv dazu geäußert, da eine ambulante Sterbebegleitung in der eigenen Familie immer schwieriger werde. Konkreter wird der Vorschlag der BBX aber noch nicht.

Im Frühjahr hatte der Stadtrat die Verwaltung auf Antrag der CDU damit beauftragt, verschiedene Möglichkeiten für eine weitere Nutzung der ehemaligen Bürgermeisterei Wardt zu prüfen. Demnach kommen drei Optionen infrage: eine Vermietung für gewerbliche Zwecke, der Eigengebrauch für Verwaltungszwecke oder das Einräumen eines Erbbaurechts. Ein Verkauf soll dagegen von der Verwaltung nicht geprüft werden. Die Alte Bürgermeisterei Wardt liegt am Kapitel, direkt am Xantener Dom. Das Haus ist Anfang des 19. Jahrhunderts erbaut worden. Seitdem wurde es als Wohnhaus oder Verwaltungsgebäude genutzt, einige Zeit auch vom ehemaligen Amt Wardt. Später mietete der damalige Stadtdirektor Heinz Trauten das Haus. 2018 zog die Geschäftsstelle des Freizeitzentrums Xanten (FZX) dort ein, aber sie wechselte in diesem Jahr in das erweiterte Info-Zentrum an der Südsee. Anschließend verlegten Mitarbeiter des Bauamtes ihre Büros in das Gebäude, weil ein Teil des Rathauses renoviert wurde. Es handle sich aber um eine Übergangslösung, teilte die Stadtverwaltung mit.