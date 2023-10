Rund 200 Vertreter von 70 Vereinen waren der Einladung der Sparkasse am Niederrhein gefolgt. „Heute ist der offizielle Termin zur Übergabe unserer Spenden und Stiftungsmittel an Sie“, sagte Vorstand Bernd Zibell zur Begrüßung der Gäste. In diesem Jahr überweist die Sparkasse 41.000 Euro zur Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit in den Vereinen. In Interviews mit Bernd Zibell berichteten Vorstandsmitglieder des Reit- und Fahrvereins St. Georg, des DRK-Ortsvereins Menzelen und des Vereins der Veener Dorfgespräche von ihrer Arbeit.