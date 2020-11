„Anhaltende Probleme“ : Alpen kündigt Vertrag mit Xanten über Zusammenarbeit bei Finanzbuchhaltung

Alpen/Xanten/Sonsbeck Alpen, Sonsbeck und Xanten arbeiten seit Jahren bei der Finanzbuchhaltung zusammen. Bis jetzt: Alpen kündigt den Vertrag. Die Gemeinde beklagt „anhaltende Probleme“ und dass „ein geordneter Arbeitsablauf nicht mehr oder nur sehr schwer möglich ist“.

Alpen hat die Vereinbarung mit Xanten gekündigt, wonach die Römerstadt für die Gemeinde die Finanzbuchhaltung übernimmt. Bürgermeister Thomas Ahls hat dafür eine Eilentscheidung getroffen, um die Kündigungsfrist einzuhalten. Somit wird die Finanzbuchhaltung vom 1. Januar 2022 wieder eigenständig von Alpen übernommen. Der Gemeinderat wird in der heutigen Sitzung darüber beraten.

Ahls begründet die Kündigung mit „anhaltenden Problemen mit der Finanzbuchhaltung in Xanten“. Es sei „unter anderem durch anhaltende Personalwechsel in der Finanzbuchhaltung auf Xantener Seite ein geordneter Arbeitsablauf nicht mehr oder nur sehr schwer möglich“, schreibt Ahls in den Unterlagen, die dem Gemeinderat für die Sitzung vorliegen. „Immer wieder kommt es zu Missverständnissen oder Diskussionen über Arbeitsabläufe über getroffene Maßnahmen.“