Vorstellung des neuen Schulprogramms Die Leichtigkeit des Seins beim Bönninghardt-Schulfest

Die Kinder laufen auf Kerstin Stache zu, sprechen sie mit „Du“ an, fast so, als sei sie ihre Mutter. „Es geht hier sehr familiär zu“, sagt die Schulleiterin. „Ich kenne alle Schüler, genauso wie ich ihre Eltern kennen. Der Zusammenhalt ist das Schöne an der Bönninghardt-Schule.“ Dieser Zusammenhalt ist im neuen Schulprogramm festgehalten, das „Lernen, Leben, Lachen“ lautet. Am Samstag wurde es beim Schulfest vorgestellt.