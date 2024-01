Keller in Menzelen-Ost drohen voll zu laufen Verzweifelter Kampf gegen das Wasser

Zur gesetzlichen Aufgabe der Lineg gehört, durch grundwasserregulierende Maßnahmen in Menzelen-Ost, das Gebiet künstlich zu entwässern. In einer gemeinsamen Pressemitteilung der Gemeinde Alpen und der Lineg heißt es dazu: „Die Kombination aus langanhaltendem, ergiebigen Regen und mehrerer aufeinander folgenden Rheinhochwasserwellen führt zu einem Anstieg des Grundwasserstandes.“ Diesen habe es in der Form innerhalb der letzten 30 Jahre nicht gegeben, teilt Ralf Kempken, Hochwasser-Einsatzleiter und Planungsingenieur der Lineg, im Gespräch mit unserer Zeitung mit. Er berichtet: „Sämtliche Grundwasserpumpen der Lineg laufen, zusätzlich haben wir kurzfristig noch eine Anlage am Auskiesungssee Menzelen-Ost installiert“. Schon seit der Grundwasserspiegel vor Weihnachten deutlich stieg, habe man reagiert und alle Pumpen in Betrieb genommen. Betroffene können Schäden, die durch den steigenden Grundwasserspiegel entstanden sind, per Anruf oder online-Formular melden. „Dann wird geprüft, ob die Schäden in Zusammenhang mit denen von der Lineg betriebenen Grundwasserpumpmaßnahmen stehen und somit von der Lineg reguliert werden“, heißt es dazu. Außerdem bitte man um Verständnis, dass die Prüfung eine gewisse Zeit in Anspruch nehme.“