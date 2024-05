950-Jahre-Schild Große Nachfrage – Alpen bestellt Souvenir nach

Die Feiern zu „950 Jahre Alpen“ haben auch eine überraschend hohe Nachfrage nach einem besonderen Souvenir hervorgebracht: nach dem Schild „950-Jahre Alpen“, das eigens für das Jubiläum entwickelt und an den Ortseingängen aufgehängt wurde. Das Schild erfreue sich großer Beliebtheit unter den Einwohnerinnen und Einwohnern, berichtet die Gemeindeverwaltung. Viele Bürgerinnen und Bürger hätten ihr Interesse bekundet, ein solches Schild käuflich zu erwerben, um die Erinnerung an dieses historische Ereignis in ihren eigenen vier Wänden zu bewahren. Als Reaktion auf diese stark gestiegene Nachfrage hat die Gemeindeverwaltung beschlossen, ein Kontingent von zunächst 50 Schildern nachzubestellen und diese zum Verkauf anzubieten.