Kommunalpolitik in Alpen Bürgerforum regt Erneuerung des Einzelhandelskonzepts an

Am ersten Bürgerforum der neuen Fraktion FBA Alpen im Torenhof in Menzelen beteiligten sich rund 20 Teilnehmer. „Dafür, dass wir erstmals zu so einer offenen Gesprächsrunde eingeladen haben, sind wir sehr zufrieden“ so Timo Aldenhoff. „Wir konnten viele gute Gespräche führen und einige Punkte mitnehmen, die wir in unser Wahlprogramm einfließen lassen werden“, führte Thomas Hommen weiter aus. „In den nächsten Monaten werden wir weitere Bürgerforen anbieten, um noch mehr Bürgerinnen und Bürger zu erreichen und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Die Termine werden wir rechtzeitig ankündigen“, ergänzt Sabrina Steffens.