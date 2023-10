Gedenken an Verstorbene Was an Allerheiligen auf Sonsbecks Friedhof geplant ist

Gegenüber der Gerebernuskapelle, am Trauerweg-Punkt „Wasserlarven und Libelle“, werden die Gäste erwartet. Martina Zimmer und einige ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Malteser bieten außerdem an, Kraftstreben zu gestalten. Kraftstreben sind Holzleisten, die bunt bemalt werden dürfen. „Sie verstehen sich als eine Erinnerung an das Sterben und als ein Zeichen an uns Lebende“, erklärt Marita Gesthüsen vom Pfarreirat.