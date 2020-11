Aktionswochen in Sonsbeck : Kinderschutzbund bietet Ersatz für „Schneeflockentag“

Aktionswochen in Sonsbeck

Katja Ververs, Sprecherin vom Kinderschutzbund, freut sich auf die Aktionswochen in der Kinderoase (Archivfoto). Foto: Rita Hansen

Sonsbeck Da die „Schneeflockentage“ im Sonsbecker Kastell coronabedingt ausfallen müssen, bietet der Kinderschutzbund in der Kinderoase den ganzen November über Aktionswochen an.

Ursprünglich sollte es in diesem Jahr zwei statt einem „Schneeflockentag“ im Kastell geben, um den Besucherandrang zu entzerren. Doch die vom Kinderschutzbund-Team, Ortsverein Xanten-Sonsbeck, für Freitag und Samstag, 6. und 7. November, im Kastell geplanten Tage müssen aufgrund der Corona-Pandemie entfallen. Da die Hilfestellungen des Peter-Pan-Teams in diesen Zeiten aber eher wichtiger denn unbedeutender werden, hieß es für das Kinderschutzbund-Team flexibel sein, umdenken und kurzfristig neu planen.

So entschloss man sich, zusätzlich zu den gewohnten Öffnungszeiten der Kinderoase Stunden anzuhängen und aus zwei Aktionstagen vier Aktionswochen zu machen, um mit den Verkaufserlösen die geplanten Hilfsleistungen finanzieren zu können. In den „Schneeflocken-Wochen“ gilt das Angebot „Alles für einen Euro!“ Damit es nicht zu Menschenansammlungen kommt, erklärt Teamsprecherin Katja Ververs: „Wir füllen den ganzen Tag beziehungsweise die ganzen Wochen stetig nach, so dass immer, ganz egal wann man kommt, tolle Sachen da sind.“ Um das bis zum letzten Tag des Aktionsmonats problemlos halten zu können, werden weiterhin zu den Öffnungszeiten Spenden wie gut erhaltene Bücher, Spiele, Stofftiere sowie allgemeiner Trödel angenommen.