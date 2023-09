Aktion gegen Elterntaxis in Xanten Kinder holen sich die Straße zurück

Er und andere Eltern hatten am Freitag mehrere Optionen: Der Schulbus fuhr wie sonst auch direkt bis zur Schule. Radfahrer wurden ebenfalls durch die Absperrung gelassen, genauso wie Fußgänger. An diesem Morgen bot die Hagelkreuzschule zusätzlich noch sogenannte Walking-Taxis an: An drei Stellen im Dorf, am Sportplatz, am Plaza del Mar und am Muttergotteshäuschen warteten Lehrerinnen bis 7.35 Uhr auf Schülerinnen und Schüler und gingen dann mit den Kindern gemeinsam zur Hagelkreuzschule. Dutzende Mütter und Väter nahmen das Angebot an und setzten ihre Töchter und Söhne an den Sammelstellen ab. Vor allem am Plaza del Mar.