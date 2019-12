Konzert in Sonsbeck : Akkordeonorchester wünscht frohes Fest

Konzert in Sonsbeck

Sonsbeck Der Akkordeon-Verein Sonsbeck beendet sein Jubiläumsjahr mit dem traditionellen Weihnachtskonzert im Kastell vor mehr als 200 Besuchern.

Mit einem großartigen Weihnachtskonzert im Kastell endete am Samstagabend das Jubiläumsjahr des Sonsbecker Akkordeonvereins. Zum Abschluss der fünfteiligen Konzertreihe anlässlich des 50-jährigen Bestehens in „Sonsbecks guter Stube“ waren mehr als 200 Gäste gekommen.

Nachdem die Vorsitzende Beate Leiers alle begrüßt hatte – Ehrengäste wie den evangelischen Pfarrer Frank Bublitz, Altbürgermeister Leo Giesbers, Vize-Bürgermeister Matthias Broeckmann und die Vertreter der Geldinstitute hieß sie namentlich willkommen –, wurden zunächst verdiente Mitglieder geehrt. Der Vorsitzende des Deutschen Harmonikavereins (DHV), Günter Jansen, und DHV-Ehrenvorsitzender Karl-Heinz Weinen sowie Beate Leiers und Astrid Hußmann überreichten Urkunden und Anstecknadeln an 17 Mitglieder. Marika Gesthuysen, Susanne Höfer und Monika Tenhagen sind seit drei Jahrzehnten dabei. Der Leiter des Orchesters, Erwin Denissen, gehört dem Verein bereits 40 Jahre an. Astrid Hußmann, Sylke Jacobs und Beate Leiers wurden für 45-jährige Vereinstreue ausgezeichnet.

Anfänge 1967 brachte Musiklehrer Heinz Sommer Schülern das Melodica- und Akkordeonspielen bei. Das Interesse war groß, die Gruppe wuchs schnell. So wurde am 1. Januar 1969 das Jugendakkordeon-Orchester Sonsbeck-Kapellen gegründet, demn heute 16 Aktive angehören.

Mit einem prima zusammengestellten musikalischen Programm, unterbrochen von teils witzigen, teils nachdenklich stimmenden Beiträgen des Sonsbecker Redners Winfried Cleve, unterhielt das Orchester das Publikum mit angesagten Titeln aus der Rock- und Popmusik. „Dieses ist bereits das 45. Weihnachtskonzert, und wir Musiker freuen uns sehr darüber, dass wir bei jedem vor einem so großen, begeisterten Publikum spielen durften“, sagte Leiers in ihrer Begrüßung.

Nach einer Pause ging es musikalisch eher weihnachtlich weiter. Mit dem schönen Titel „We wish you a groovy Christmas“, einer irischen Suite und dem mehr klassischen Stück „Classic Bach Goes Pop“ näherte sich das Konzert seinem Ende. Zum Finale stand gemeinsames Singen altbekannter weihnachtlichen Lieder auf dem Programm.