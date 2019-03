Akkordeon-Orchester Sonsbeck im Jubiläumsjahr : Mehr als nur Seemannslieder

Das Sonsbecker Akkordeon-Orchester mit Dirigent Erwin Denissen beim Ehrenamtstag im Kastell. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Sonsbeck In diesem Jahr feiert das Akkordeon–Orchester Sonsbeck sein Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen. Für jedes Jahrzehnt ist ein Auftritt geplant. Den Auftakt macht ein Konzert in der evangelischen Kirche am 31. März.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rita Hansen

„Wenn ihr das richtig übt, bekommt ihr das hin!“ Mit dieser Überzeugung motiviert Erwin Denissen seine Musiker stets, sich auch an anspruchsvolle Musikstücke zu wagen. In diesem Jahr feiert das Akkordeon–Orchester Sonsbeck (AOS) sein 50-jähriges Bestehen. Für jedes Jahrzehnt wird es einen Auftritt geben, von den zahlreichen familiären Gastspielen bei Geburtstagen oder Silber- und Goldhochzeiten in kleinerer Besetzung mal abgesehen.

Im März war das Orchester bereits anlässlich des Ehrenamtsfrühschoppens zu hören. Das Auftaktkonzert des Jubiläumsjahres findet am Sonntag, 31. März, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche Sonsbeck statt. Auch beim Frühstück an der Gommanschen Mühle am 30. Mai sowie beim Familienfest in Hamb am 25. August werden die Musiker spielen. Traditionell beschließen sie das Jahr mit dem Weihnachtskonzert am vierten Adventssamstag, 21. Dezember.

INfo Das Auftaktkonzert im Jubiläumsjahr Auftritt Den Auftakt bildet ein Konzert in der evangelischen Kirche am Sonntag, 31. März. Unter dem Motto „Akkordeon-Orchester Sonsbeck e.V. goes Church“ beginnt der Gottesdienst um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss gibt es einen Imbiss.

Viele gute Gelegenheiten, um sich davon zu überzeugen, dass Akkordeonmusik alles andere als altbacken und fade ist. Außerdem muss jeder, der bei Akkordeon alias „Schifferklavier“ ausschließlich Seemannslieder erwartet, bei den Sonsbeckern umdenken. Das Repertoire der 16 aktiven Musiker bietet neben Volksliedern und Schlagern auch Songs von beispielsweise Supertramp oder der Münchener Freiheit, Melodien aus dem Tabaluga-Musical oder aus „Lord of the Dance“. Eine musikalische Bandbreite, die über viele Jahre aufgebaut wurde. 1967 setzte der Sonsbecker Schulleiter Schwarzwald die Idee zur Gründung einer Kinder- und Jugendgruppe um. Musiklehrer Heinz Sommer brachte den Schülern das Melodica- und Akkordeonspielen bei. Das Interesse war groß, die Gruppe wuchs schnell. So wurde am 1. Januar 1969 das Jugendakkordeon-Orchester Sonsbeck-Kapellen gegründet, das unter anderem bei der 650-Jahr-Feier der Gemeinde Sonsbeck spielte.

1974 übernahm der Belgier Peter Vangestel die Dirigentschaft. Unter ihm traten die damals 34 Musiker beispielsweise in Baden-Baden, Frankreich und Belgien auf. Zum 10-jährigen Bestehen erspielten sich die Musiker 1979 beim „Coupe d’Europe“ in Paris den ersten Platz in ihrer Altersgruppe.

Nach Vangestels Weggang übernahm der Sonsbecker Musiklehrer Erwin Denissen das Orchester. Die erfolgreiche Teilnahme an nationalen wie internationalen Wettbewerben, wie den Alpenländischen Musikfestspielen in Innsbruck, prägte die folgenden Jahre. „Alles hat seine Zeit. Die 30 Jahre haben wir mitgenommen und uns überall bewährt“, berichtet die Vorsitzende Beate Leiers rückblickend. Mit Sylke Jacobs und Astrid Hußmann gehört sie zu den drei noch aktiven „Urgesteinen“, die bereits seit 1973 im Orchester mitspielen.

Im Wettbewerbsmodus ist das AOS seit 1999 nicht mehr. Die Anforderungen des Dirigenten an seine Musiker sind dadurch jedoch nicht kleiner geworden. Ein neues, anspruchsvolles Stück pro Jahr muss es für die Hobbymusiker in jedem Fall sein. Denn seine Überzeugung lautet schließlich: „Wenn ihr das richtig übt, bekommt ihr das hin!“