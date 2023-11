Fotos Ackerbau-Spezialist Lemken aus Alpen auf der Agritechnica

Ackerbau-Spezialist Lemken aus Alpen präsentiert auf der Agritechnica in Hannover (12. bis 18. November 2023) neue Produkte. Die selbstbewusste Botschaft, die Lemken den Besuchern der Fachmesse mitgeben will, lautet in der Sprache der Computer-Spieler: „Ready for next level“ – bereit für den nächsten Schritt.