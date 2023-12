Zum Sonntag Wir alle können Lichtbringer sein

Gelegentlich sagen wir auch von Menschen, dass sie von innen heraus leuchten. Sie haben eine Ausstrahlung, von der etwas Besonderes ausgeht. Solche Menschen vermitteln mir ein Gefühl des Willkommenseins. Sie strahlen eine Wärme aus, und ich fühle mich in ihrer Nähe wohl. Oft strahlen diese Menschen wegen ihrer Eigenschaften. In der Adventszeit denken wir an einige besondere unter ihnen, zum Beispiel den heiligen Nikolaus. Um ihn ranken sich viel Legenden. Eine besagt, dass er einem Vater, der so arm war, dass er seine Töchter verkaufen wollte, heimlich Geld ins Haus gelegt hatte, damit er seine Töchter behalten konnte. Nikolaus brachte wieder Licht in die Familie und lässt auch heute noch Kinderaugen strahlen. Eine andere Heilige im Advent ist Lucia. Sie brachte verfolgten Christen in den Katakomben heimlich Lebensmittel. Um nachts sehen zu können und gleichzeitig die Hände für Körbe frei zu haben, setzte sie sich einen Lichterkranz auf den Kopf. Sie brachte Licht, weil sie ihre Mitmenschen nicht vergaß.