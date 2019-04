ADFC-Fahrradklima-Test 2018 : Xanten bekommt von Radfahrern eine bessere Note

Xanten/Rheinberg Die Stadt Xanten gehört zu den fahrradfreundlichsten Kommunen ihrer Größenordnung in NRW. Das ist das Ergebnis des Fahrradklima-Tests, den der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) am Dienstag veröffentlichte.

Radfahrer gaben Xanten in der Umfrage des ADFC die Schulnote 3,18. Unter Städten mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern wurden in NRW nur Rees, Meckenheim, Dülmen und Rietberg besser bewertet. Bundesweit belegte Xanten den neunten Platz in dieser Städtegrößenklasse. 2016 hatte die Gemeinde die Note 3,4 erhalten.