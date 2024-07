Von Achterbahn bis Zauberworkshop Das können Sonsbecks Ferienkinder erleben

„Komm ins Abenteuerland“ heißt eine Veranstaltung der Turnabteilung des SV Sonsbeck am Mittwoch, 7. August, an der bis zu 25 Kinder zwischen sechs und acht Jahren von 16 bis 18 Uhr in der Turnhalle an der Realschule teilnehmen können. Anmeldungen bis zum 5. August per Mail an beate.wellmanns@sv-sonsbeck.de.