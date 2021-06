Abschlussfeier in Xanten : „Im Herzen bleiben wir Marienschülerinnen“

Xanten Die Marienschule in Xanten verabschiedete den Abschlussjahrgang des Jahres 2021. Im Dom bekamen die Schülerinnen ihre Zeugnisse. Bei der Feier erhielten sie viel Applaus von Lehrern und Eltern. Es klang aber auch Wehmut durch.

Sechs Jahre lang war er ihr Schulleiter. Wenn nicht gerade Wochenende oder Ferien waren, hat er sie fast täglich gesehen. Aber an diesem Freitagnachmittag erkennt Michael Lemkens seine Schülerinnen kaum wieder. In Abendkleidern sitzen sie vor ihm, geschminkt und frisiert. Aus den Kindern von einst sind junge Erwachsene geworden. Durch die festliche Kleidung wird es noch deutlicher als im Schulalltag. „Ihr seht wundervoll aus“, sagt Lemkens. Dafür gibt es zustimmenden, lauten Applaus. Mehr als 160 Lehrer und Eltern oder andere Familienangehörige sind ebenfalls in Xantener Dom. Jede Schülerin durfte zwei Begleitpersonen mitbringen. Alle sind getestet, geimpft oder genesen. Das ist am Eingang des Doms kontrolliert worden.

Wahrscheinlich hätten sie in ihrem Leben nie wieder so viele Möglichkeiten wie jetzt, sagt Lemkens. Aber damit sei auch ein Risiko verbunden: Was sei das Richtige für jeden Einzelnen? Lemkens zitiert dazu einen Zeitungsbericht. Darin habe ein älterer Mann gesagt, dass er nichts bereue, was er in seinem Leben getan habe, sondern nur, was er nicht getan habe. „Das ist eine spannende Einsicht“, sagt Lemkens. Der ältere Mann bereue am Ende seines Lebens keine Fehlentscheidungen oder Misserfolge, auch sie brächten einen Menschen weiter, sondern er bedaure, mache Entscheidung nicht getroffen zu haben, vielleicht weil ihm der Mut gefehlt habe. Er, Lemkens, wünsche den Schülerinnen daher immer den Mut und das Selbstvertrauen, „neue Wege zu gehen und Neues auszuprobieren“, auch auf die Gefahr hin, dass etwas nicht klappt. „Versucht, Euer Ziel zu erreichen, auch gegen Widerstände“, sagt Lemkens. „Lasst Euch nicht entmutigen, haltet an Euren Zielen und Träumen fest.“ Sie könnten sicher sein, „dass wir niemals tiefer fallen können als in Gottes Hand“, sagt der Leiter der katholischen Schule.